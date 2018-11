Tumulto entre camelôs e GCM deixa 3 feridos e 1 preso Um camelô foi preso e dois guardas civis metropolitanos (GCM) e um agente vistor ficaram feridos durante tumulto na fiscalização contra comércio ilegal no Brás, região central de São Paulo hoje, segundo informações da GCM.De acordo com a Subprefeitura da Mooca, que coordena a ação, até o fim da manhã foram apreendidos 33 sacos de mercadorias. A fiscalização está prevista para terminar às 18 horas. Segundo a GCM, o camelô preso foi encaminhado ao 12º Distrito Policial e os oficiais, que tiveram ferimentos leves, foram levados para o Hospital do Tatuapé, zona leste.