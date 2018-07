Tumulto entre torcedores deixa uma pessoa ferida em SP Um tumulto entre torcedores do São Paulo e do Santos deixou pelo menos uma pessoa ferida ontem na estação Jaraguá da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na capital paulista. Por meio de uma nota, a CPTM informou que uma torcedora foi baleada na perna por um disparo da arma de um dos agentes de segurança que trabalhavam na dispersão do tumulto.