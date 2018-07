Tumulto entre torcidas em São Paulo deixa 2 baleados Um tumulto entre as torcidas organizadas Gaviões da Fiel, do Corinthians, e Mancha Verde, do Palmeiras, deixou sete pessoas feridas e duas baleadas na Avenida Inajar de Sousa, zona norte da capital paulista. A briga aconteceu antes da partida entre Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, de acordo com a Polícia Militar.