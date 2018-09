Tumulto interrompe audiência sobre reserva em RR Depois de um princípio de tumulto entre indígenas e seguranças da Câmara, um grupo de índios moradores da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi autorizado a entrar no plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para acompanhar a audiência pública sobre a reserva. A sessão teve de ser interrompida por conta desse início de tumulto entre índios e seguranças. O processo de demarcação da reserva teve início na década de 1970, mas desde 2005, por meio de decreto presidencial, houve a definição do território como reserva contínua, com a retirada dos não-índios, que questionam a decisão.