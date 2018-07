Tumulto na Linha 4 do Metrô de SP deixa 20 feridos

O caos, segundo a empresa, começou depois que uma das esteiras rolantes do corredor travou, fazendo com que as pessoas caíssem uma sobre as outras. Na hora, houve pânico. O terror foi agravado porque os pilares usados para separar o fluxo de passageiros no corredor caíram, e o barulho fez com que passageiros achassem que eram tiros sendo disparados.

O Hospital das Clínicas informou que dez pacientes, todas mulheres, permaneciam em atendimento até as 13h. Elas haviam passado por avaliação e ainda aguardavam resultados de exames.

A esteira que apresentou problemas geralmente fica desligada nos horários de pico justamente para evitar acidentes. Esta já é a terceira vez que os passageiros enfrentam esse tipo de pânico na ligação entre as duas estações e a quinta sofrida na Linha 4-Amarela. O governo do Estado nunca admitiu que a linha, que ainda está em obras e deve ter mais cinco estações inauguradas até o ano que vem, foi projetada de maneira errada, para uma demanda menor do que recebe.

O argumento do governo é que os seguidos atrasos na Linha 5-Lilás, um deles causados por uma denúncia de formação de cartel que ainda não foi julgada, é que foram responsáveis pela superlotação da linha. A promessa é que a superlotação nas estações de transferência diminua quando a Linha 5 for concluída, em 2015.