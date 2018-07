Tumulto na venda de ingressos

Tirar pontos dos cariocas significa ajudar o rival São Paulo. "Temos a obrigação de ganhar, independentemente de quem possa sair beneficiado, e vamos buscar a vitória", afirma André Luiz de Oliveira, diretor administrativo do clube. "O Flamengo não ganhou do Goiás, problema dele. Aqui vai levar chumbo", seguiu.

O técnico Mano Menezes também já havia prometido empenho na terça-feira. Ontem, Felipe disse não ver problema em ajudar o São Paulo. "Se o São Paulo for campeão, é porque mereceu. O campeonato de pontos corridos presenteia quem foi o melhor o ano inteiro", afirmou. Na verdade, o goleiro está com bronca do Flamengo por causa do rebaixamento em 2007. "Naquele ano, quando a gente mais precisou, não vimos nada de coirmão. Perdemos por 2 a 1 com gol sofrido por um corintiano (Roger), que ainda recebia do clube."

A torcida promete lotar o Brinco de Ouro para empurrar o time. Ingressos de arquibancada e para o Tobogã se esgotaram no primeiro dia de vendas (mais de 13 mil no total), marcado por tumulto em Campinas. Apesar de o jogo ser no Brinco, os bilhetes foram comercializados no Moisés Lucarelli, da Ponte Preta. A abertura das bilheterias sofreu atraso e não houve organização nas filas. Um amontoado de torcedores se formou, em meio a enorme empurra-empurra.