Tumulto na Virada Esportiva de SP acaba com um detido Uma pessoa foi detida ontem à noite durante confusão em um dos eventos da Virada Esportiva, no bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo. Por volta das 19h30, um grupo de pessoas começou a discutir, dando início ao tumulto. Policiais militares usaram bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão. Segundo a Polícia Militar (PM), uma pessoa foi detida e levada à delegacia do bairro. Na confusão, algumas pessoas ficaram levemente feridas. Uma porta de vidro de uma agência bancária foi quebrada durante o tumulto.