Túneis na região da Av. Paulista serão interditados

A interdição irá ocorrer no sentido Avenida Doutor Arnaldo, das 23h30 de hoje até as 5h de amanhã. Segundo a CET, o túnel será interditado para serviços de manutenção no sistema de iluminação.

Com o desvio, os motoristas devem seguir pelas avenidas Rebouças, sentido centro, e Paulista, sentido Paraíso, ruas Bela Cintra, Antônio Carlos, e da Consolação, sentido bairro, Viaduto Okuhara Koei e Avenida Doutor Arnaldo.

Complexo Viário Paulista

Amanhã, o próximo túnel interditado será o do Complexo Viário Paulista, em ambos os sentidos, das 23h30 até as 5h do domingo, para serviços de limpeza.

Durante a interdição, os motoristas que seguem pelo Túnel Doutor Antonio Bias da Costa Bueno, no sentido Avenida Doutor Arnaldo, deverão percorrer as ruas Bela Cintra, Antônio Carlos e da Consolação, Viaduto Okuhara Koei, chegando ao acesso para a Avenida Doutor Arnaldo.

Já os motoristas que seguem no túnel sentido Avenida Paulista deverão seguir pela Avenida Doutor Arnaldo, Viaduto Okuhara Koei e Rua da Consolação, atingindo a Avenida Paulista.