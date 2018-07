'Túneis verdes' serão protegidos por legislação no RS

Quando for sancionada pelo prefeito José Fortunati (PDT) e entrar em vigor, a legislação vai exigir que a poda não desfigure a paisagem, que os cabos de energia sejam instalados em vias subterrâneas e que as árvores mortas sejam substituídas por exemplar da mesma espécie. Entre os "túneis verdes" da capital gaúcha estão os das ruas Gonçalo de Carvalho, apelidada de "rua mais bonita do mundo", no bairro Independência; Silveiro, no Menino Deus; Santa Terezinha, no Bom Fim, e Souza Doca, no Petrópolis.