Túnel de 230m para tráfico de drogas encontrado na fronteira EUA-México

Soldados do Exército descobriram um túnel de 230 metros usado para o tráfico de drogas ligando o México aos Estados Unidos.

Segundo o Ministério da Defesa mexicano, o túnel tinha sido criado para ligar uma empresa de gelo e água purificada em uma cidade perto da fronteira no Estado de Sonora, no México, com uma outra companhia no Estado americano do Arizona.

Os militares disseram que o túnel tem um 1,30m de altura e chegava a uma profundidade de quase 18 metros. Contava com eletricidade para a iluminação e também pequenos carros para transporte de drogas.

Nos últimos três anos foram descobertos vinte e dois túneis como este na região.