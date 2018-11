Túnel é encontrado em presídio de Cariri-TO

De acordo com a perita criminal Heloísa Helena, o túnel começou a ser cavado a partir do vaso sanitário da cela. No interior dele, foram encontrados cinco sacos de terra, feitos com as capas dos colchões, além de baldes que eram usados para as escavações.

Na ação, foram apreendidos ainda três celulares, cinco gramas de maconha e aproximadamente 15 facas artesanais feitas com ferro tirado das celas. De acordo com o diretor da unidade prisional, Weldel Antônio Gomides, esse foi o segundo túnel identificado em menos de um mês na unidade.