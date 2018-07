Túnel ligará Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo Um túnel será construído para ligar as duas margens do Estuário de Santos, entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. O anúncio foi feito hoje pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A decisão foi tomada após um estudo sobre as alternativas de construção possíveis para a transposição do canal. A pesquisa concluiu que o posicionamento da travessia em um ponto intermediário do canal seria a melhor alternativa, e o túnel ligará Outeirinhos, na região central de Santos, a Vicente de Carvalho, no Guarujá.