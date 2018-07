Túnel no Guarujá-SP é reaberto para feriado

O túnel está sendo reformado desde setembro do ano passado e por isso tem sido interditado de segunda à quinta-feira, das 19h às 5h. Porém, a interdição total foi necessária para que fosse realizado o revestimento do teto, que foi parcialmente coberto por uma estrutura clara e impermeável feita de material em PVC. Entre os dias 1º e 20 deste mês, foi feita a cobertura da parte rochosa do teto do túnel. Já a parte em concreto será realizada em agosto, depois das férias, quando o local voltará a ficar totalmente interditado.

Além do revestimento do teto, a obra consiste no recapeamento da via e na implantação de nova iluminação. A reforma custou R$ 2,5 milhões, sendo R$ 2,2 milhões de verba estadual e R$ 300 mil do orçamento da prefeitura. Inaugurado em 1983, o túnel é uma importante via de acesso à cidade para os motoristas que chegam de São Paulo pela rodovia Cônego Domenico Rangoni. Com duas pistas, o túnel possui 365 metros de comprimento e 15 de largura.