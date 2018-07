'Túnel' une Londres e Nova York

Um túnel virtual, conectando Nova York e Londres e possibilitando a comunicação visual entre pedestres dos dois lados, virou uma atração nas ruas das duas cidades. A instalação - o Teletroscope - foi criada pelo artista britânico Paul St George. Segundo ele, o "túnel" passa por dentro da terra (uma distância de 5.585 km) e, com o uso de espelhos, traz imagens de uma cidade para a outra. Na realidade, o efeito é conseguido por meio de câmeras conectadas como uso de fibras óticas. Uma das pontas do Teletroscope "emerge" perto da Tower Bridge, no centro de Londres. A outra, perto da Brooklyn Bridge, em Nova York. Quando alguém olha pelo "túnel", vê gente do outro lado do Atlântico. Ao acenar, as pessoas do outro lado acenam de volta. A comunicação verbal é feita por mensagens escritas em uma lousa. O telectroscope não está sendo usado apenas por estranhos que querem se comunicar. A produtora da obra, Helen Marriage, conta que seis pedidos de casamento à distância estão sendo marcados e que também já houve uma festa de aniversário de um ano, para que os avós pudessem participar dos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.