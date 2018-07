Tunísia busca novo premiê para escapar de crise política

TÚNIS - O chefe do principal partido islâmico da Tunísia disse nesta quarta-feira, 20, que ainda estava em busca de um nome para substituir o primeiro-ministro Hamadi Jebali, que anunciou sua renúncia, mas que espera que um novo governo de coalizão seja formado ainda esta semana para encerrar a crise política.

"Precisamos de um governo de coalizão com vários partidos políticos e tecnocratas", disse o chefe do partido Ennahda, Rached Ghannouchi, a jornalistas após reunião com o presidente Moncef Marzouki sobre a crise política da Tunísia.

Jebali, um alto funcionário do Ennahda, renunciou na terça-feira depois de não conseguir substituir um governo separado por animosidades entre seus aliados islâmicos e seus oponentes seculares. "Temos de chegar a um acordo o mais rapidamente possível", disse Ghannouchi. "Espero que o novo governo seja anunciado esta semana."

Ghannouchi afirmou que o Ennahda, o maior partido na Assembleia Constituinte Nacional, não tinha decidido quem nomear para liderar o próximo governo, mas não deu mais detalhes. "Amanhã vamos resolver o problema do nosso candidato a primeiro-ministro", disse o membro do Ennahda Abdellatif Mekki.