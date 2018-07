Tunísia e Líbia adiam reconhecimento da oposição síria

A Coalizão Nacional Síria para a Oposição e as Forças Revolucionárias foi estabelecida em 11 de novembro, sob pressão árabe e ocidental, para unir vozes diversas da oposição.

Grã-Bretanha, França, Turquia e países árabes do golfo Pérsico já reconheceram a coalizão como única representante do povo sírio. Os Estados Unidos prometem trabalhar com a coalizão, mas não chegaram a reconhecê-la plenamente.

"Nós e a Líbia estamos de acordo em esperar antes de reconhecer. Precisamos ter uma ideia real sobre qual é a representação desse órgão", disse Marzouki numa entrevista coletiva durante visita do líder líbio Mohammed Magarief.

Separadamente, Marzouki anunciou que visitará a Faixa de Gaza para inaugurar uma escola financiada pela Tunísia. "Congratulo Ismail Haniyeh pela vitória em Gaza", disse ele, referindo-se ao cessar-fogo com Israel em vigor desde quarta-feira.

(Reportagem de Tarek Amara)