Tunísia impõe toque de recolher em cidade após confronto--fontes

Forças de segurança dispararam para o ar para tentar dispersar uma multidão de manifestantes que tentava atacar a sede do governo regional em Sidi Bouzid, segundo relataram duas testemunhas no local.

"Os militares estão disparando para o ar e lançando gás lacrimogêneo para tentar dispersar as pessoas", declarou à Reuters uma das testemunhas, Attia Athmouni, por telefone.

Uma outra pessoa que estava em Sidi Bouzid, Mahdi Horchani, disse que os militares intervieram quando a multidão tentou atacar a sede do governo.

Os protestos na cidade não estavam relacionados às eleições realizadas no país no domingo, vencidas pelo partido islâmico moderado Ennahda, mas ao fato de uma outra legenda, liderada por um empresário popular na região, ter sido eliminada da disputa por causa de acusações de ter violado as normas de financiamento de campanhas eleitorais.

(Reportagem de Tarek Amara)