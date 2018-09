Turbina solta chamas e avião retorna a aeroporto em SP

O avião, da Azul Linhas Aéreas, que fazia o voo 4311 com destino a Campinas, decolou do aeroporto professor Eribelto Manoel Reino hoje às 6h11, mas 12 minutos depois aterrissou de volta, liberando rapidamente a tripulação e os passageiros, que desceram em segurança. Ninguém se feriu; o aparelho passa por avaliação mecânica.

Alguns passageiros disseram que viram o momento em que o aparelho apresentou a pane. "Vi quando uma turbina do lado esquerdo, próxima da asa, soltou uma tocha de fogo, que logo depois se transformou em faíscas", disse um dos passageiros, o empresário Paulo Eugênio, em entrevista à TV Tem.

Avisado do problema, o comandante comunicou os passageiros de que não se tratava de um grave problema, mas que teria de retornar ao aeroporto.

A Azul Linhas Aéreas distribuiu nota informando que o problema foi causado por um objeto, não-identificado, que foi sugado pela turbina do avião no momento da decolagem, mas que não atrapalhou o desempenho do aparelho durante voo.

"Tal fato não afetou a potência do motor, entretanto, por uma questão de segurança, o comandante resolver retornar ao ponto de origem para uma averiguação completa dos possíveis danos ao turboélice", diz a nota.

De acordo com a assessoria da Azul, os passageiros tiveram de esperar por três horas até serem embarcados num jato Embraer-195, disponibilizado pela companhia, uma vez que o voo das 10h15 seria feito com o mesmo aparelho que apresentou problemas.

No total, 118 pessoas embarcaram no voo das 10h15 com destino a Campinas. Apenas dois passageiros do voo das 6h11, que perderam conexões em São Paulo, decidiram não viajar.