Turboélice cai no Recife, 16 pessoas morrem

O avião caiu num terreno baldio na avenida Boa Viagem e estava em chamas quando os bombeiros chegaram ao local. Todos os 16 corpos estavam carbonizados e nove viaturas do Corpo de Bombeiros fazem o rescaldo do incêndio no local. O avião fazia a rota da capital pernambucana para Natal (RN)

De acordo com a estatal que opera os aeroportos do país, Infraero, o avião fazia o voo 4896. A Noar informou que ainda não tem a lista dos passageiros que estavam no avião.

A Noar opera desde junho de 2010 com aviões turboélice com capacidade para até 19 passageiros.

(Reportagem adicional de Eduardo Simões e Alberto Alerigi Jr.)