Turbulência em voo de Boeing 747 deixa 47 feridos

Uma forte turbulência deixou pelo menos 45 passageiros de um Boeing 747 feridos pouco antes de o avião pousar em Tóquio, por volta do meio-dia (horário local, 01h00 em Brasília) desta sexta-feira. O voo da empresa americana Northwest Airlines levava 408 passageiros e 14 tripulantes, e vinha de Manila, nas Filipinas. O piloto aguardava permissão para pousar no Aeroporto Internacional de Narita, no subúrbio de Tóquio, quando o avião foi atingido pela turbulência. Segundo Masashi Takahashi, assessor da companhia aérea, "o avião desceu de repente, fazendo com que os passageiros que estavam sem o cinto de segurança fossem lançados de suas cadeiras", contou. Takahashi disse ainda que todos os feridos eram passageiros. "Durante o voo, recebemos uma mensagem do piloto dizendo que duas ou três pessoas tinham se machucado. Mas (o piloto) provavelmente avaliou que um pouso de emergência não era necessário", falou o assessor. Segundo a Northwest Airlines, as luzes de aviso para usar o cinto de segurança estavam acesas quando o avião foi atingido pela turbulência. "É possível que as pessoas que sofreram ferimentos não estavam presas ao cinto de segurança, pois senão todos os 422 passageiros teriam se machucado também", comentou o porta-voz. A TV japonesa mostrou os passageiros saindo do avião segurando as cabeças ou o pescoço. Um deles foi retirado numa cadeira de rodas e outro na maca. Funcionários do aeroporto chegaram a dizer, logo após a aterrissagem do avião, que pelo menos duas pessoas estariam em estado grave. Mas após um exame médico, foi constatado que elas estavam em melhores condições do que se imaginava. Kenichi Fujii, do departamento de bombeiros, disse à imprensa japonesa que nenhum dos feridos corre risco de morte. Uma americana, de 55 anos, que estava no avião, contou à imprensa que ouviu gritos quando o avião desceu rapidamente e depois subiu bruscamente. Segundo ela, as pessoas que não estavam com o cinto de segurança foram jogadas violentamente contra o teto do avião. "Fiquei muito assustada e pensei que fosse morrer, pois meu corpo foi arremessado ao ar", contou outra passageira à emissora de tevê TBS. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.