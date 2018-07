Turbulência na Symantec atrai ativistas e compradores, dizem fontes A demissão abrupta do presidente-executivo da Symantec, Steve Bennett, no mês passado, está atraindo investidores ativistas e empresas de private equity para a produtora norte-americana de softwares de segurança. O movimento pode levar a um desmembramento ou venda da companhia, disseram fontes familiares com a situação.