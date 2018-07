Turca que teve útero transplantado está grávida A primeira mulher do mundo a receber, com sucesso, um útero transplantado - uma jovem turca de 22 anos - está grávida. "Os testes preliminares de duas semanas são compatíveis com uma gravidez", disse o professor Mustafa Unal, do Hospital Universitário Akdeniz, em Antália. Derya Sert nasceu sem útero, problema que, segundo estimativas, atinge uma em cada cinco mil mulheres.