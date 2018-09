Turcos fazem passeata para protestar contra ataque israelense

"Maldito seja Israel" e "Israel assassino", gritaram os manifestantes, além de "Olho por olho, dente por dente. Revanche."

Na segunda-feira, comandos israelenses interceptaram o navio Mavi Marmara, parte de um comboio de seis embarcações carregando em sua maioria turcos e ativistas pró-Palestina tentando furar o bloqueio de Israel à Faixa de Gaza, que já dura quatro anos. A ação rapidamente se tornou violenta.

Além dos nove turcos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas. O navio também carregava ativistas de Bahrein, Alemanha, Malásia, Bélgica, Irlanda e uma brasileira.

Neste sábado, a marinha israelense abordou sem incidentes outro navio de ajuda humanitária tentando chegar a Gaza, o Rachel Corrie. A polícia israelense afirmou que 19 pessoas que estavam a bordo foram deportadas em questão de horas.

"Agora os israelenses apreenderam mais dois navios com prisioneiros. Esse é o porquê de eu condenar Israel", afirmou o ativista Filiz Calislar. "O povo turco se juntou aqui para protestar contra as atrocidades de Israel."

Os manifestantes hastearam bandeiras da Turquia e da Palestina e tinham faixas com as fotos dos ativistas mortos. Eles querem um boicote aos produtos de Israel e pediram que o governo do primeiro-ministro Tayyip Erdogan imponha sanções ao Estado judaico. A passeata foi organizada pelo Partido Islâmico Saadet.

"O que vivemos no Mavi Marmara é o que as mulheres e crianças palestinas vivem todos os dias", afirmou Bulent Yildirim, chefe do IHH, grupo com sede em Istambul e que organizou a flotilha.

Os últimos cinco ativistas turcos feridos no ataque retornaram à Turquia a bordo de ambulâncias aéreas na noite desta sexta-feira, disse Metin Dogan, médico chefe do Hospital Ataturk, na capital Ancara. Eles não puderam viajar antes devido à gravidade de seus estados de saúde.

Das 24 pessoas que estão sendo tratadas em Ancara, uma é irlandesa, e o restante, da própria Turquia, disse Dogan. "Sete pacientes estão em estado grave, mas a situação deles melhorou desde que chegaram", afirmou.

Autoridades turcas avaliam uma ação legal contra Israel.

(Reportagem adicional de Mert Ozkan e Ayla Jean Yackley)

REUTERS DL