Turismo deve ajudar a preservar a Amazônia

Para Aristides Cury, coordenador da Adetur Amazônia, a população que vive na floresta pode ser aliada da conservação se o turismo se tornar algo rentável para os habitantes. Foi o que ocorreu em Bonito (MS), onde os guias turísticos adotam o papel de fiscais - denunciam e impedem a pesca em lugares proibidos, por exemplo.

O maior problema para alavancar o turismo na região amazônica é a falta de estrutura. Em muitas cidades faltam hotéis e voos. E os preços ainda são considerados muito altos. "A Região Norte recebeu em 2007 somente 2% do turismo nacional", diz Cury.

Empresários e governos estão esperançosos de que a situação melhore pelo fato de a Amazônia estar entre as 28 finalistas do concurso "Sete Novas Maravilhas da Natureza", criado pela Fundação New Seven Wonders.