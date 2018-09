Turismo em SC estima perda de R$ 120 milhões A Santa Catarina Turismo (Santur), empresa ligada à Secretaria do Turismo do Estado, estima que a tragédia provocada pelas chuvas causou prejuízos de R$ 120 milhões para o setor. Segundo seu presidente, Valdir Walendowsky, as chuvas esvaziaram cerca de 50% da rede hoteleira. ?E isso é só o início da cadeia, porque aí sofre também o comércio?, diz. A estimativa de Walendowsky toma por base o que foi movimentado pelo turismo no Estado em novembro de 2007: R$ 928 milhões. ?Esperávamos a mesma quantia ou mais para esse ano, mas tivemos uma semana praticamente perdida.? O presidente da Santur diz que a situação deve melhorar a partir da próxima semana, quando grande parte das estradas estará desobstruída. Mas a Santur diz que a temporada de verão não será prejudicada. Segundo Walendowsky, as praias e os aeroportos não foram atingidos, o que possibilita a chegada de turistas. O governador Luiz Henrique da Silveira declarou que os investimentos do governo federal ajudarão a recuperar a infra-estrutura a tempo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.