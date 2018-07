Turismo na Antártida despenca, mas ambientalistas querem limite A crise econômica está contendo o turismo antártico, apesar do aumento de longo prazo, uma tendência que os ambientalistas querem limitar a fim de evitar danos ao continente menos alterado pela ação humana. O número de visitantes, que há um ano atingiu o recorde de 46 mil, deve cair para 39 mil neste verão, segundo a Associação Internacional de Operadoras de Turismo da Antártida. "(O turismo antártico) foi impactado pela recessão", disse por telefone Steve Wellmeier, diretor-executivo da entidade. Ele acredita que o número de turistas deva crescer no próximo verão, mas só em 2011 ou 2012 voltará a superar o recorde. Identificada por navegadores pela primeira vez em 1820, a Antártida atrai cada vez mais turistas ricos, interessados em ver de perto os pinguins, focas, geleiras, icebergs e montanhas. Até o começo da década de 1980, havia menos de mil visitantes por ano. Os ambientalistas e alguns governos querem controles mais rígidos para proteger visitantes e a vida selvagem. As preocupações incluem naufrágios, vazamentos de petróleo e estresse sobre a vida animal e vegetal, que já sofre os efeitos do aquecimento global. "A trajetória de crescimento para o turismo tem sido acentuada", disse Jim Barnes, diretor da Coalizão do Oceano Antártico e Meridional, que reúne cem ONGs ambientais. "Antes mais cedo do que mais tarde, (os governos) precisarão tratar da questão do número total de visitantes", escreveu a coalizão aos 47 países participantes do Tratado Antártico, antes de uma reunião anual em Baltimore (EUA), em abril. Já a entidade do setor turístico acha os temores exagerados. "Estamos falando em um continente que é maior do que a Austrália, e de um número de turistas que encheria um estádio de futebol", disse Wellmeier. "Sério, esse número preocupa?", questionou. De acordo com ele, não há sinais de danos provocados pelo turismo no continente. Os governos dizem que as operadoras estabeleceram padrões rígidos para levar visitantes, mas mesmo assim há preocupações. A maioria dos turistas visita a Península Antártica, a parte do Hemisfério Sul que mais se aqueceu nos últimos 50 anos, aparentemente como consequência do efeito estufa. "O aumento no número de visitantes está no contexto do aquecimento global. A presença de visitantes amplia os riscos ao meio ambiente", disse Yves Frenot, vice-diretor do Instituto Polar Francês. Os EUA, origem de um terço de todos os turistas, querem medidas que incluam a proibição de atracação de navios com mais de 500 pessoas a bordo. Alguns países defendem também que os navios tenham cascos à prova de gelo, que só consumam diesel leve, e que todos os botes salva-vidas tenham cobertas contra o frio. Poucos turistas se aventuram para o interior, onde mesmo no verão a temperatura pode ficar em torno de -40 graus Celsius. Em Rothera, nesta época do ano, a temperatura oscila em torno de 0C, com máximas de 7C. A chuva é praticamente tão frequente quanto a neve.