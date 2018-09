A pesquisadora Adriana Verdi, do IEA-Apta, diz que as propriedades vitivinicultoras têm muito a ganhar se incrementarem o turismo rural. "O movimento do setor, buscando se formalizar e distribuir vinho de qualidade, é recente", diz. O surgimento da Câmara Setorial do Vinho também contribuiu para ampliar as pesquisas e melhorar o segmento. / R.M.S.