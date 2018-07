Turista achou que Leandro abordava luxo, não periferia A família indonésia Wyhardja, no Brasil pela primeira vez para prestigiar o carnaval paulista, nem imaginava que a Leandro de Itaquera, falava sobre periferia ao ver a escola abrir os desfiles desta noite no Anhembi. "Isso é a coisa mais luxuosa que eu já vi", disse a empresária Amelian Wyhardja. Ao ser informada que o enredo da Leandro falava sobre pessoas pobres, ficou espantada: "Nunca imaginei que o tema era esse, achei que o desfile era sobre festas e luxo". Durante o desfile, ela tentava improvisar passos de samba imitando as passistas da escola junto com seu irmão e sua avó. O tio, pai e primos acompanhavam com palmas as batidas da bateria. A família chegou a se assustar com o leão, símbolo da escola, que vinha no abre-alas, fazendo movimentos "cinematográficos". Para eles, a riqueza de cores e detalhes foi o que mais chamou atenção.