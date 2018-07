Turista antecipa volta do litoral norte de SP Ao contrário do que a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de São Paulo previa, a movimentação nas rodovias de acesso ao litoral norte do Estado - principalmente a Tamoios (SP-99) e a Oswaldo Cruz (SP-125) - foi considerado normal hoje. A quantidade de carros não provocou lentidão ou congestionamentos. O motivo foi a volta antecipada, ontem. O tempo fechado no litoral norte provocou uma corrida de volta pra casa. O retorno, esperado para a partir de hoje pela Polícia Rodoviária, foi antecipado e as estradas ficaram lotadas. Dos 200 mil automóveis que passaram pela Rodovia dos Tamoios no feriado prolongado de ano-novo, pelo menos 105 mil retornaram até ontem. Pela Rodovia Oswaldo Cruz, seguiram a Ubatuba 65 mil veículos e somente hoje 35 mil passaram pela estrada, de volta para o Vale do Paraíba (SP). A chuva e o céu cinzento de ontem fizeram os turistas terem a mesma idéia e o resultado foi muita paciência no retorno. Já hoje, pela Tamoios, subiram 12 mil carros. Pela Oswaldo Cruz, passaram 4 mil. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o movimento deve aumentar na noite de hoje e amanhã. Não houve acidentes graves. Em Caraguatatuba, um jovem de 21 anos, sem habilitação, perdeu o controle da moto e atropelou duas adolescentes e uma mulher adulta. Elas tiveram ferimentos leves, foram socorridas e passam bem. O motorista teve de explicar-se na delegacia e responderá por direção perigosa.