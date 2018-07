Turista argentina diz ter sido estuprada em Búzios-RJ Uma turista argentina de 55 anos afirma ter sido estuprada neste domingo, 1, à noite em Armação dos Búzios, a 165 quilômetros do Rio. Ela está na cidade para visitar uma filha, moradora local, e afirmou ter sido rendida quando estava sozinha na Praia da Ferradura. De acordo com o que a mulher narrou à polícia, um desconhecido desembarcou de um carro antigo e malconservado e, armado, a rendeu e obrigou a entrar no automóvel. O rapaz dirigiu até outro bairro, parou numa rua deserta e cometeu o estupro. Depois, a mulher foi abandonada e o criminoso fugiu.