Turista argentino é morto a tiros em Búzios-RJ

Marcelo estava com a namorada na cidade há cerca de um mês e teria comprado do operador de turismo por US$ 200 ingressos para assistir às escolas de Samba na Marquês de Sapucaí. Como não recebia os ingressos, o argentino teria procurado Carlos Roberto para cobrar os bilhetes. Os dois acabaram discutindo e Marcelo acabou baleado no peito e nas costas. O operador de turismo, que já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma, está foragido.