Turista atingido por tampa de bueiro sai do hospital O turista americano David James Mc Laughlin, de 31 anos, que sofreu queimaduras em 30% do corpo após ser atingido por chamas que saíram de um bueiro da Light que explodiu em Copacabana, em 29 de junho, teve alta na noite de ontem. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.