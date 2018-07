Turista colombiano é encontrado afogado no Rio

O Corpo de Bombeiros iniciou às 7h desta segunda a procura por Ocampo, após receber a ocorrência de desaparecimento. De acordo com os bombeiros, o corpo foi encontrado 1 hora depois do início da varredura, na praia, na altura do número 3564 da Avenida Atlântica.

Hernan estava no Rio há um dia e teria vindo ao País em busca de emprego. A polícia afirma que o Consulado Colombiano foi avisado do óbito e que o órgão entraria em contato com a família do colombiano.