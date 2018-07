Turista é baleado durante assalto no litoral norte de SP Um turista de 52 anos foi baleado na madrugada de hoje durante assalto a uma casa no bairro Maranduba, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, dois homens armados pularam o muro da residência e ameaçaram as pessoas que estavam no local. Todos foram levados para o quarto e depois para o banheiro. Os bandidos atiraram contra o turista e, em seguida, fugiram do local usando o carro da vítima. Eles levaram celulares, R$ 1 mil em dinheiro e aparelhos eletrônicos. Os criminosos colocaram fogo no veículo e o abandonaram no bairro Horto Florestal, que depois foi localizado e apreendido pela polícia. Foi requerida uma perícia e a polícia investiga o caso. A vítima está internada em estado grave.