Turista flagra batalha entre búfalos e leões por filhote na África do Sul

Um turista americano conseguiu flagrar com sua câmera cenas de uma "batalha" entre búfalos e leões em uma reserva da África do Sul.

Kent Lawson, de 65 anos, fazia um safári junto com sua mulher na reserva particular de Timbavati, perto do famoso Parque Nacional Kruger, quando presenciou o incidente.

O combate começou quando um grupo de três leões capturou um filhote de búfalo.

Imediatamente, centenas de búfalos investiram em massa contra os felinos, que fugiram mas depois voltaram rugindo.

'Demonstração de força'

Segundo Lawson, o entrave durou cerca de 35 minutos, nos quais ambos os lados conseguiam se aproximar do filhote afugentando o rival, para depois recuarem.

Por fim, quando constataram que a presa já estava morta, os búfalos abandonaram o local e os leões puderam, então, devorá-la.

"Foi uma demonstração de força e poder impressionante dos dois grupos", disse Lawson, que passou todo o tempo dentro de um jipe conversível.

O embate entre leões e outros grandes mamíferos por causa da caça é comum na natureza.