Turista francês é internado após queda de 12m na BA

Ele acidentou-se por volta do meio-dia do sábado, 24. Segundo a amiga que o acompanhava no passeio, Camille Burgh, de 25 anos, eles não perceberam a fenda por causa da sombra das árvores, que camuflava as irregularidades do solo. Bouchet caiu sobre um pequeno leito de rio - onde ficou até ser resgatado, neste domingo, 25.

Por causa das dificuldades de acesso ao local do acidente, a operação de resgate envolveu um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e uma equipe do Corpo de Bombeiros, da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa). A descida até o local e o resgate foram feitos com técnicas de rapel.

A passagem de volta para a França está marcada para esta terça-feira, 27, mas Camille ainda não definiu se retorna da viagem. Existe a expectativa de que o turista francês possa ser transferido para aquele país para seguir o tratamento, nas próximas horas. O governo da Bahia emitiu uma nota em que afirmou que presta assistência a Bouchet por meio das Secretarias do Turismo, de Saúde e de Relações Internacionais.