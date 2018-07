Turista francês morre ao cair de bondinho na Lapa, no RJ O turista francês Charles Damien Pierson, de 24 anos, morreu nesta tarde no Rio de Janeiro ao cair do bondinho que liga o centro ao bairro de Santa Teresa. O bonde trafegava sobre os Arcos da Lapa, cuja altura é de 17,6 metros, quando o jovem, que viajava no estribo, do lado de fora do veículo, inclinou o corpo para tirar uma fotografia. Ele, então, perdeu o equilíbrio e caiu. O trilho é cercado por tela, mas, segundo as testemunhas, a proteção só fica presa pelas laterais, em barras de ferro. Pierson teria caído junto ao meio-fio e escorregado por baixo da tela.