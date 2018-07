Turista gaúcha atira cães do 10º andar de prédio em SP Uma turista gaúcha, que passa férias em Guarujá (SP), atirou dois cães de estimação do décimo andar de um edifício na Praia das Pitangueiras. Em surto psicótico, a mulher lançou, além dos animais, um colchão de solteiro, eletroeletrônicos e outros objetos pela janela do prédio. A agitação da mulher chamou a atenção dos vizinhos, uma vez que desde as 5 horas da manhã eles vinham ouvindo barulho muito forte no apartamento.