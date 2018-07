Turista italiano é morto durante assalto em Fortaleza O turista italiano Paparone Giosepe, de 52 anos, morreu com um tiro no tórax, após um assalto, no fim da noite de ontem em Fortaleza, no Ceará. Ele e mais dois italianos estavam trafegando pela Avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz, quando o carro apresentou uma pane. Enquanto um mecânico consertava o veículo, duas pessoas, entre elas um menor de 17 anos, chegaram em uma bicicleta e anunciaram o assalto.