Turista morre a bordo de transatlântico em Santos Diego Mendes Oliveira, de 26 anos, morador de Santo André, em São Paulo, morreu ontem à noite a bordo do transatlântico Soberano, da CVC. O navio aportou no terminal de passageiros do Porto de Santos hoje de manhã. Diego passou mal após o jantar e, em estado febril, foi atendido pelo médico, ainda a bordo do navio. Ele morreu por insuficiência respiratória. O turista estava com a família no cruzeiro que partiu de Santos no último sábado e percorreu o litoral brasileiro até a Bahia.