Turista norte-americano é encontrado morto no Rio

Vincent morava em Nova York e estava no Rio desde o dia 20. Ele havia alugado o apartamento em Copacabana por R$ 4 mil para o período de festas de fim de ano. A polícia suspeita que ele tenha morrido há aproximadamente uma semana, pois o corpo estava em estágio avançado de decomposição. Vizinhos chamaram as autoridades depois que sentiram um forte cheiro no apartamento em que ele estava hospedado.

O turista tinha um ferimento na cabeça, mas os investigadores suspeitam que a lesão tenha sido provocada por uma queda no momento da morte. Não havia sinais de violência no corpo da vítima, mas a polícia afirmou que vai apurar todas as hipóteses para a causa da morte.