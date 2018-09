Turista norueguês erra caminho e é baleado no Rio O turista norueguês Andre Olan Flize, de 24 anos, foi baleado na tarde de ontem quando passava com dois amigos nas proximidades da favela Nova Holanda, no conjunto de favelas da Maré, no subúrbio do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os três turistas seguiam de Búzios, na Região dos Lagos do Rio, para Copacabana, na zona sul, quando erraram o caminho. A polícia afirma que o turista não foi vítima de bala perdida. Os criminosos teriam atirado em direção ao carro e acertado o norueguês. Flize, que levou um tiro no ombro, foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, onde fez um curativo e foi liberado. Os três turistas foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, zona sul da cidade, onde o caso foi registrado. Até o início desta tarde, ninguém havia sido preso.