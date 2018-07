Turista nu é preso em fosso de palácio no Japão

Um turista espanhol foi preso depois de nadar pelado no fosso do Palácio Imperial do Japão, em Tóquio. O homem ficou na água por uma hora antes de tentar escapar da polícia. Ele atirou pedras nos policiais e os ameaçou com uma vara. Em seguida, voltou para a água. O turista tentou escapar mais uma vez, escalando a parede do fosso, mas foi preso pelos policiais que o esperavam. Não se sabe por que o espanhol decidiu tirar a roupa e protagonizar essas cenas, mas a polícia japonesa diz acreditar que o homem tenha problemas mentais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.