Turista paga R$ 12 por cerveja na praia de SP O turista que ainda pretende passar um fim de semana no litoral norte de São Paulo nesta alta temporada deve preparar o bolso. Vendidos à beira-mar e nas praias mais movimentadas da região, produtos como água, refrigerante, cerveja, água de coco, energéticos e refeições estão com preços 100% mais altos - a variação média é de 60% -, em relação ao cobrado fora do verão.