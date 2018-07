Turista pode ficar em Pequim por 72 horas sem visto

A facilidade também só vale para turista em trânsito, que esteja em viagem para um terceiro país além da China e do seu de origem. Por exemplo: um brasileiro que vai ao Japão pode decidir passar uns dias em Pequim. No aeroporto, bastará apresentar o visto para o Japão e um comprovante do bilhete aéreo de ida e volta e solicitar o visto de trânsito por 72 horas. O pedido deve ser feito nas primeiras 24 horas na capital chinesa e, obrigatoriamente, na polícia do Aeroporto Internacional de Pequim.

A medida vale para 45 países - além do Brasil, Argentina, Chile, Austrália, México, França e Alemanha também foram beneficiados, entre outros. Os locais foram escolhidos com base em uma pesquisa feita entre 2009 e 2011 com visitantes que passaram apenas uma noite em Pequim - a maioria dos turistas com esse perfil vinha do Brasil e dos outros 45 países.

Por ano, Pequim recebe 5 milhões de turistas estrangeiros. A ideia é dobrar esse número em três anos e consolidar a capital da China como hub (ponto de distribuição de passageiros em voos de conexão). Hoje, Tóquio e Seul são os maiores hubs da Ásia, segundo a companhia aérea Air China.

Nos EUA

Turistas brasileiros que fazem conexão em qualquer aeroporto americano precisam ter visto - mesmo que o destino final da viagem não seja os Estados Unidos e a pessoa não saia do aeroporto. O Canadá faz a mesma exigência. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.