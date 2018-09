Turista portuguesa morre em acidente no litoral do CE Uma turista portuguesa morreu na madrugada de hoje em um acidente na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati (CE). Segundo a polícia, Sônia da Costa, de 24 anos, e três turistas franceses - o marido e o enteado dela e a namorada do enteado -, depois de jantar em um restaurante local, decidiram ir até a praia. O grupo foi no buggy do marido de Sônia, que dirigia o veículo. O casal tem casa na praia do litoral cearense e estava passando férias no local desde o último dia 18.