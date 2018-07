Turistas antecipam volta do litoral de SP para amanhã Mesmo com o céu encoberto a maior parte do dia e chuva fraca em alguns momentos, milhares de turistas lotaram hoje as praias do Guarujá, na Baixada Santista (SP). No entanto, muitos deles decidiram antecipar a volta para casa para amanhã, com o objetivo de fugir dos congestionamentos. A professora aposentada Regina Célia Nogueira Magri, de 59 anos, foi convencida pelo marido de que a melhor opção é retornar amanhã. Regina mora no Sumarezinho, na zona oeste de São Paulo, e freqüenta o Guarujá desde os 20 anos. Nessas quatro décadas, afirma que pegou dezenas de congestionamentos no percurso. "Mas, no dia 30, foi ótimo, não pegamos trânsito. Saí de São Paulo às 15h30 e chegamos em duas horas. O trânsito foi só na entrada do Guarujá. Aquele semáforo na entrada da cidade é terrível", afirmou. Morador do Butantã, também na zona oeste da capital paulista, o gerente de informática Sandro Reis, de 46 anos, também decidiu voltar amanhã. "Vamos à noitinha, para fugir no trânsito do domingo", disse Reis, que tem um apartamento nas Astúrias e sempre viaja para a cidade. A engenheira civil Ariane Brunoro, de 47 anos, afirmou acreditar que calculou direito o horário da viagem para não se estressar, mesmo motivo que fez com que deixasse o carro na garagem, em Santo André, no Grande ABC (SP), e viesse para o Guarujá de ônibus. "Cheguei dia 1º e a viagem foi ótima, muito tranquila e, assim que cheguei, já comprei a passagem par voltar no sábado, 16h45", disse. Ariane afirmou crer que o horário estará calmo. "Ou as pessoas vão depois do almoço ou no domingo, mas é uma caixinha de surpresas." Já o restaurador mecânico Pedro José de Souza Neto, de 28 anos, não abre mão de curtir o feriadão na praia até o fim e voltará para Casa Branca, no interior de São Paulo, apenas domingo à tarde. "O trânsito dá mais medo que o bicho-papão, mas vamos arriscar", disse Souza Neto, que, na viagem de vinda, na terça-feira, demorou dez horas para percorrer 380 quilômetros, distância que, normalmente, faz em quatro horas.