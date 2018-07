Turistas aproveitam o calor no Rio

"Eles ficaram tristes porque nós chegamos bem quando fechou o tempo", disse a comerciante Márcia Cristiane de Souza, referindo-se ao casal de amigos paranaenses que a acompanhavam. Márcia já está acostumada com o verão carioca, mas a amiga Naiara Sabino Castro estranhou. "Apesar de lá em Maringá também estar bem quente, aqui está demais. Minha filha não vê a hora de ir pra praia", disse a empresária, que chegou nesta quinta à cidade.

A suíça Sibylle Spühler deixou o inverno do Colorado, nos Estados Unidos, onde mora atualmente, para experimentar o verão carioca pela primeira vez. "É ótimo escapar da neve e do frio para aproveitar esse calor aqui". Em viagem de férias com o namorado, ela está visitando países da América do Sul e vai ficar apenas três dias no Rio, antes de partir para Foz do Iguaçu e seguir rumo à Argentina. "O Brasil é tão grande e há tantos lugares para conhecer, que fica difícil visitar tudo. Só teremos tempo mesmo de ver os principais pontos turísticos", disse Sibylle, enquanto tirava fotos do Cristo Redentor.

Já para o marroquino Achraf, o calor brasileiro pode até parecer ameno. "O Marrocos é bem mais quente. A temperatura chega a 40ºC, quase 50º C, então não estou sofrendo com o calor", disse ele, que veio visitar a namorada brasileira e pretende ficar no País pelos próximos três meses. Os turistas vão aproveitar bastante o feriado prolongado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de um fim de semana ensolarado, com temperatura máxima chegando aos 37ºC.