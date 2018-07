Turistas chineses vão impulsionar vendas da Ferragamo em 2014

Michele Norsa disse que o grupo encerrou 2013 em linha com suas expectativas, mas que era importante aguardar até o Ano Novo chinês, em janeiro, para fazer projeções para o ano.

"O turismo continua sendo um forte motor do crescimento", disse Norsa para repórteres antes da exibição na Fashion Week masculina de Milão, destacando os chineses viajando à Europa e aos Estados Unidos.

Consumidores chineses de artigos de luxo, que correspondem a quase um terço do mercado, estão cada vez mais comprando fora de seu país, graças em parte a procedimentos de visto mais simples nos EUA e em alguns países da Europa, de acordo com a consultoria Bain & Co.

O grupo, fundado como uma fabricante de calçados femininos em 1927, registrou um crescimento de 61 por cento em seu lucro líquido nos primeiros nove meses de 2013.

(Por Isla Binnie)