Turistas conseguem sair da Serra da Mantiqueira

Cinco pessoas ficaram perdidas da Serra da Mantiqueira por três dias e conseguiram sair da mata na tarde desta segunda-feira, 26. No grupo estavam o meteorologista Carlos Moura, que presta serviços para o Centro de Previsão do Tempo do Inpe, o pesquisador francês Charles Roger, que estava fazendo uma visita no instituto durante um mês. A informação chegou à Polícia Militar por meio do Consulado Francês. Segundo os bombeiros, a PM avisou o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro que havia um grupo de turistas desaparecido na mata. "Foi então que começamos a realizar as buscas na manha desta segunda-feira", disse o tenente Paulo Roberto Reis. Quatro policiais entraram na mata por volta das 8h30. Enquanto as buscas eram realizadas o grupo conseguiu sair da mata, por volta das 15h30, sem a ajuda dos bombeiros. "Houve um mal entendido, não estávamos perdidos de forma nenhuma", contou um dos integrantes, o funcionário público Vanderlei Gomes. "O que houve foi que o francês ligou para um irmão na França e pediu para ele fazer uma pesquisa na internet, sobre o local onde estávamos. Aí a família acreditou que estávamos perdidos e ligou para o Consulado, que avisou a polícia". De acordo com a assessoria de imprensa do Inpe o grupo não estava a serviço e sim a passeio, já que era feriado. Do grupo três embarcaram para São Paulo, no ônibus das 16h30 e os outros dois, para Cachoeira Paulista. O Pico dos Marins é um dos pontos turísticos mais procurados por grupos que praticam trilhas e ecoturismo. o local, com 2.420 metros de altitude, é considerado um dos pontos mais altos do Estado de São Paulo e está localizado no município de Piquete, na divisa com Minas Gerais.